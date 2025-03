'BBB 25': Daniele Hypolito critica Renata e duvida de informações da Vitrine do Seu Fifi

"Falei para o Maike que eu ouvi que eles falaram uma coisa na conversa do Gui, com o Gui, que ficou um ponto de interrogação na minha cabeça. Só que, na hora do calor ali, eu não ia levantar do sofá para ir lá questionar", explicou.

Mesmo sem atritos diretos com Renata, Daniele acredita que a sister pode estar exagerando na confiança sobre as informações externas. "Gosto muito? Gosto. Não tenho problema? Não tenho. Mas achar que sabe de tudo, porque algumas pessoas falaram algumas coisas para ela... está dando um tiro no pé", criticou.

Mais tarde, em conversa com Guilherme e Aline, a ginasta voltou a comentar sobre a influência da Vitrine do Seu Fifi. Para ela, as informações recebidas por Renata podem não refletir a opinião geral do público.

"O negócio do Fifi é legal, porque realmente eu acho que tem informações que são válidas de chegar, mas cara, não é porque você escutou um grupo de pessoas que você sabe tudo que está realmente acontecendo", afirmou.

Daniele argumentou que as interações na dinâmica são limitadas e não representam a totalidade do público do programa. "Por mais que tenha ido muita gente, perto do nosso País e perto das pessoas que assistem ao BBB, é muito pouco", disse.

Além disso, ela apontou que as pessoas que comparecem à Vitrine já podem ter torcida definida, o que influencia nas mensagens que passam aos participantes. "Muita gente que acaba indo, quando sabe que é a pessoa que foi votada, às vezes é muita gente que torce por ela, então não vai levar informação que não seja legal ou que as pessoas não achem que seja favorável para ela", concluiu.