Preta Gil recebe alta da UTI e segue internada em Salvador

A cantora Preta Gil, de 50 anos, recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital onde está internada em Salvador, na Bahia. Ela foi transferida para um quarto após apresentar melhora no quadro de infecção urinária. A informação foi confirmada pelo Estadão com a assessoria de imprensa da artista.

Preta Gil foi internada no último sábado, 8, para tratar uma infecção urinária e ficou sob monitoramento na UTI. Segundo boletim médico, seu quadro permaneceu estável durante a internação intensiva.

A cantora enfrenta um tratamento contra câncer colorretal desde janeiro de 2023, e passou por quimioterapia, radioterapia e uma cirurgia complexa em dezembro para remoção de tumores. No procedimento, também precisou implantar uma bolsa de colostomia definitiva.