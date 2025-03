Peça de Stephen Sondheim ganha primeira montagem no Brasil

O clássico da Broadway Alguma Coisa Engraçada Aconteceu a Caminho do Fórum, do compositor americano Stephen Sondheim, ganha neste fim de semana sua primeira montagem brasileira, estrelada por Miguel Falabella.

A trama, inspirada na Roma Antiga, acompanha Pseudolus, um escravo determinado a conquistar a liberdade. Além de Falabella, nomes como Edgar Bustamante, Ivan Parente, Giovanna Zotti, Carlos Capeletti e Mauricio Xavier completam o elenco. A direção é de Bárbara Guerra.

Alguma Coisa Engraçada Aconteceu a Caminho do Fórum foi o primeiro espetáculo para a Broadway no qual Sondheim escreveu tanto as letras quanto a música. Foi em 1962 e ele vinha de dois grandes sucessos, West Side Story, criado em parceria com o compositor Leonard Bernstein, e Gypsy, com música de Jule Styne.