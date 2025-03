Disney redimensiona lançamento de 'Branca de Neve' após polêmicas

A Disney decidiu redimensionar a estreia do live-action de Branca de Neve em Hollywood devido a polêmicas envolvendo as atrizes Gal Gadot e Rachel Zegler.

A informação é da revista Variety, que detalhou como será a première do filme. Uma pré-festa e uma exibição do longa estão marcadas para sábado, 15, em Los Angeles. A esperança é que as duas atrizes marquem presença no evento. Mas, segundo a revista, a cobertura do tapete vermelho será limitada a um grupo de fotógrafos e a uma equipe interna de comunicação.

