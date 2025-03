'BBB 25': Renata vai para a Vitrine do Seu Fifi em shopping do Rio nesta quinta

Renata foi a escolhida pelo público com 27,28% dos votos para participar da Vitrine do Seu Fifi que ocorrerá nesta quinta-feira, 13, no BBB 25. Ela irá para uma cabine de vidro, localizada no Via Parque Shopping, Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, onde receberá informações externas de espectadores sobre o jogo.

A bailarina, que voltará para o reality com imunidade, receberá um chamado durante o toque de acordar para deixar a casa.

"Para ninguém desconfiar, a gente vai dizer que ela vai sair para encarar um desafio que pode colocar em risco a permanência dela no jogo. Vamos pedir, inclusive, para ela arrumar as malas", explica Tadeu Schmidt, apresentador do programa.