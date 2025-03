BBB 25: Adversários fazem as pazes durante a Festa do Líder; veja o resumo da madrugada

A Festa do Líder Maike no BBB 25 serviu para promover a reconciliação entre os brothers na madrugada desta quinta-feira, 13. Enquanto Vinícius, vetado pelo líder, tentava cumprir a tarefa para ir à festa, os adversários aproveitaram o momento para acertar as contas. A noite contou com abraço de Guilherme e Gracyanne, pazes de Vilma e Delma e até forró de Aline com João Gabriel.

Maike veta Vinícius da Festa do Líder

A noite começou com o líder Maike escolhendo Vinícius para ficar barrado da sua festa. O brother precisaria transferir o líquido de um tanque maior para outros cinco tanques menores com a ajuda de um dosador. No fundo de cada tanque tinha uma letra da palavra 'festa,1’. Se completasse a palavra, Vinicius podia ir para a festa de Maike. Na primeira hora da prova, o baiano conseguiu pegar a letra F.