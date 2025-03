Thamiris é eliminada no oitavo Paredão do 'BBB 25'

Thamiris foi a eliminada do oitavo paredão do BBB 25 nesta terça-feira, 11, com 61,73% dos votos. Ela disputou a berlinda com Aline e Vinícius, que receberam 35,97% e 2,3% dos votos, respectivamente.

Na semana passada, a irmã de Thamiris, Camilla, foi a sétima eliminada. Ela recebeu 94,67% dos votos, recorde de rejeição da edição e a quinta maior rejeição da história do programa. Veja, abaixo, a lista de quem já saiu do reality.

Pouco antes da eliminação, Vinícius se emocionou ao falar sobre uma camiseta laranja que escolheu usar na terça e que usa apenas em momentos especiais. Aline e Thamiris definiram a sensação de estar na berlinda, chamando de "estranha" e "ruim", respectivamente.