Participante do 'BBB 25' deixará a casa para ficar em vitrine de shopping no Rio

Um brother do BBB 25 vai deixar a casa na próxima quinta, 13, para permanecer em uma vitrine de um shopping na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. A novidade foi anunciada pelo apresentador Tadeu Schmidt nesta terça-feira, 11, dia da oitava eliminação do programa.

A dinâmica contará com a participação do RoBBB Seu Fifi, que conta "fofocas" da casa. O participante que deixará a casa será escolhido em uma votação pelo público do programa e voltará imune ao reality.

As fofocas serão contadas ao brother pelos visitantes do shopping. Os telespectadores que moram longe da capital fluminense podem escolher o que contar ao participante por meio do Gshow.