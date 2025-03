'Estava exausta', diz Thamiris no 'Mais Você' após eliminação do 'BBB 25'

"Eu nunca desejei que a Vitória saísse", disse Thamiris, que falou sobre seus embates no BBB 25 na manhã desta quarta-feira, 12. A nutricionista compareceu ao Café com o Eliminado no Mais Você, após deixar o programa.

Perguntada por Ana Maria Braga sobre as "conversinhas" envolvendo Vitória, Thamiris analisou que o tópico foi um fator que corroborou para sua eliminação. "Se eu pudesse voltar, existem pontos que eu mudaria com certeza, e esse seria um", concluiu.

A nutricionista também viu outros recortes de embates com a atriz: "Eu nunca torci para a Vitória ir para o Paredão". "Se fosse algo que eu desejasse, eu não ficaria andando com a Vitória na casa", disse também.