Eliminada do 'BBB 25', Thamiris contesta edição e Gil do Vigor confronta: 'foi justo'

Thamiris, última eliminada do BBB 25 na noite desta terça-feira, 11, foi ao Bate-Papo BBB com Ceci Ribeiro e Gil do Vigor. Durante o programa, a ex-sister pôde rever alguns momentos dos embates que teve com Vitória e contestou a edição do programa. Mas a web não gostou: internautas apontaram que a nutricionista não demonstrou arrependimento com suas atitudes.

Em um determinado momento, enquanto explicava sobre o "tomara" que soltou no quarto (sobre a eliminação de Matheus e Vitória Strada), Thamiris disse para Ceci: "Não me olha com essa cara não, gata".

"Acho que eu estava não querendo que a Gracyanne fosse, e saiu essa palavra e ficou essa interpretação. Eu nunca desejei que a Vitória fosse para o Paredão", completou a irmã de Camilla.