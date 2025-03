'BBB 25': 'acho que passamos do ponto, diz Camilla sobre briga com Vitória e saída de Thamiris

Após a eliminação da irmã Thamiris do Big Brother Brasil 25 nesta terça-feira, 11, Camilla reavaliou a trajetória da dupla no reality show e admitiu que ambas passaram do ponto na relação com a atriz Vitória Strada.

Para a ex-participante, esse foi um dos principais motivos que eliminou as duas irmãs do programa. "Revendo, acho que nós passamos da régua do que precisava. Gostaria até de pedir desculpas tanto para ela, quanto para a família dela", afirmou Camilla em entrevista ao programa Encontro com Patrícia Poeta.

Durante os dois primeiros meses de programa, Thamiris e Camilla eram aliadas de Vitória. As irmãs, no entanto, passaram a falar mal da atriz pelas costas dela, o que irritou o público.