Sincerão no 'BBB 25': Aline e Thamiris protagonizaram e Vinícius foi o craque do jogo

O goiano escolheu Daniele para a pessoa que não merece mais estar no BBB 25 e pipocou mais uma vez.

Em seguida, Gracyanne escolheu Vitória como pessoa que deve pagar pelo que fez. A musa relembrou a briga que sisters tiveram no Quarto Nordeste e disse ser hipocrisia a atriz ter votado em Thamiris. O pipocômetro avaliou como positivo o posicionamento de Gracyanne, mas a decisão não foi unânime.

Como pessoa que não merece mais estar no BBB 25, Gracyanne escolheu Aline, que mais uma vez interrompeu o argumento do apontamento e levou mais uma bronca do apresentador. Gracyanne teve mais uma avaliação positiva, desta vez, por unanimidade dos jurados. A discussão entre as sisters continuou após o tempo regulamentar da dinâmica.

Vitória apontou Thamiris como quem deve pagar pelo que fez e reforçou que a carioca não é mais sua principal prioridade no jogo. Para quem não merece mais estar no BBB 25, Vitória escolheu Gracyanne e se ressentiu pela musa fitness não ter ouvido seu lado na briga entre as sisters do Quarto Nordeste. A atriz teve seu posicionamento bem avaliado nos dois apontamentos.

Diego Hypolito também escolheu Thamiris para quem deve pagar pelo que fez e pipocou, na avaliação do pipocômetro. Como o participante que não merece mais estar no BBB 25, o ex-ginasta apontou Maike e teve uma avaliação positiva desta vez.

Anamara e Sarah Andrade votaram em Vinícius e MC Binn em Aline como craque do jogo. Por maioria, Vinícius foi o eleito da semana.