Madrugada pós-Sincerão no 'BBB 25' tem acerto de contas e críticas em grupo

Após o Sincerão, Vinícius e Vilma decidiram ajustar os desentendimentos entre os dois. O brother lembrou que ao falar que não queria deixar Vilma em uma situação desconfortável por causa da sua idade, ela respondeu que estava no jogo para tudo. Vinícius ainda resgatou o Sincerão no qual chamou Diogo e afirmou que queria poupar Vilma na situação.

Gracyanne questiona Vitória Strada

Gracyanne diz que entende a decepção de Vitória com Thamiris, mas ressalta que não concorda com o argumento que a sister usou para sair do Quarto Nordeste. A atriz respondeu que chegou em um momento do jogo no qual precisa agir com o que está sendo apresentado a ela. A conversa continuou com Gracyanne questionando as decisões de Vitória na casa e os grupos com os quais a atriz decidiu se aliar. A musa fitness lembrou que a atriz não vetou Maike da Prova do Líder e justificou que "foi sem querer".

Delma e Vilma discutem na cozinha

Na cozinha, Delma diz que não quis ofender Vilma no Sincerão e a carioca rebate que não entende ter sido chamada pela colega já que elas compartilham bons momentos no dia a dia. Mais tarde, Guilherme diz para a sogra que também não entendeu o motivo dela ter chamado Vilma na dinâmica, e que a briga da estudante de nutrição com Diego já havia sido resolvida entre os dois.

Aline e Vitória comentam sobre o Sincerão