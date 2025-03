Lee Junho, astro do k-pop e de séries da Netflix, elogia Brasil: 'Muito bem recepcionado'

O sul-coreano Lee Junho, cantor de k-pop e estrela de séries da Netflix como Sorriso Real, esteve no Brasil no começo de março para duas apresentações com sua turnê Midnight Sun, que reúne números musicais e interações com fãs (tipo de evento apelidado de fan-con). Foram duas datas no Vibra São Paulo, em 1º e 2 de março. Junho aproveitou a passagem pelo País para participar do The Noite, programa do SBT apresentado por Danilo Gentilli. A entrevista foi ao ar na noite de segunda-feira, 10.

"Escutei muito a respeito dos brasileiros e do Brasil. Ouvi dizer que é um lugar cheio de paixão, lindo e muito caloroso. Desde a minha chegada ao aeroporto, e também durante a minha apresentação, fui muito bem recepcionado", disse Lee Junho no programa. O sul-coreano também tentou dizer algumas palavras em português e elogiou o churrasco do País.

Junho começou a carreira na música antes de apostar também na atuação. Ele venceu o reality show Super Star Survival, competindo com outros jovens talentos, e conquistou a fama como integrante do grupo de k-pop 2PM, desde 2008. Além disso, como grande parte dos idols da música pop sul-coreana, ele investe na carreira solo.