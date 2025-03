Lady Gaga revela dificuldades no início da carreira: 'a indústria tomou conta da minha vida'

A cantora Lady Gaga revelou bastidores do início de sua trajetória e as dificuldades enfrentadas para se estabelecer como uma estrela do pop. Aos 38 anos, ela refletiu sobre como mudou ao longo de duas décadas de carreira.

"Sou uma pessoa muito mais estável e saudável do que fui nos últimos 20 anos," afirmou em entrevista ao jornal britânico The Sunday Times. "A indústria da música tomou conta da minha vida quando eu era mais jovem. Ela me levou para longe de mim mesma e tive que suportar muita coisa, o que me fortaleceu, com certeza. Demorou um pouco para que eu me encontrasse."

Ao refletir sobre sua carreira, Gaga relembrou como era classificada como "esquisita" e "diferente" durante o lançamento dos seus primeiros álbuns.