'Estou sendo bem cuidada', diz Preta Gil após internação em UTI

Preta Gil foi diagnosticada com câncer colorretal em janeiro de 2023 e iniciou um tratamento com quimioterapia e radioterapia. Apesar de um quadro inicial de cura, a doença voltou meses depois, atingindo quatro áreas do corpo: dois linfonodos, o peritônio e o ureter.

Em dezembro do ano passado, a cantora passou por uma cirurgia complexa de 21 horas para a remoção dos tumores, além de implantar uma bolsa de colostomia definitiva.

Três dias antes de ser internada, a filha de Gilberto Gil curtiu o dia ensolarado em uma praia da capital baiana e revelou aos seguidores que teve liberação médica para ir à praia dar um mergulho.