Bianca Censori posta ensaio ousado e reacende debate sobre moda, sensualidade e identidade

Os comentários feitos no Instagram por diversos internautas ressaltaram a exposição excessiva de Bianca nas redes sociais.

Outros, entretanto, concordaram com o estilo da modelo. Kanye West também mandou corações em algumas publicações de Bianca.

Também nas redes sociais, Gadir Rajab postou o vídeo que mostra a arquiteta e modelo em outro estilo de roupa com transparência. O estilista e diretor criativo já trabalha com Bianca há algum tempo, desde quando ela estava com Kanye West. O casal anunciou o divórcio em fevereiro de 2025.

O estilo "sensual" e "provocador" da arquiteta foi levado também para a festa pós-Grammys. Ela esteve na frente de outras polêmicas relacionadas a nudez que também envolveram ensaios com Rajab.

Bianca Censori e Kanye West

Mesmo separados, Kanye e Bianca ainda se seguem mutuamente no Instagram. "Ye", apelido do rapper, é o único perfil seguido pela modelo em sua rede social.