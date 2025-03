BBB 25: Thamiris revela quando mudou de opinião sobre Vitória: 'Chamou minha irmã de escrota'

Thamiris relembrou uma fala de Vitória que a machucou, no momento em que a atriz estava em embate com Camilla: "Quando a Vitória chamou a minha irmã de escrota na sala na frente de todo mundo, foi quando a minha chave começou a virar com ela", disse.

As sisters também repercutiram bastante os acontecimentos do último Sincerão e Thamiris opinou sobre os posicionamentos dos integrantes do Quarto Anos 50. Sobre Guilherme, a nutricionista disse: "Ele acaba sendo um pouco arrogante quando fala sobre o jogo do outro. Como se o dele fosse, assim, 'top do top do top do top'. Sendo que, lá no outro quarto, eles só sabem verbalizar e falar coisas que eles não estão nem vivenciando, porque eles não passam por muitas coisas", disse.

Gracyanne também comentou sua decepção com Aline, que não a defendeu na briga com Diogo Almeida: "Ela não ligou e não veio me procurar. E ela sabia que a minha discussão com ele era por conta dela. Ela nunca me perguntou como é que eu me senti", lamentou.

Aline puxou Gracyanne para o Paredão pelo contragolpe, mas a musa fitness escapou no Bate-Volta. Thamiris, Vinícius e Aline estão na berlinda e um deles será o eliminado desta terça.