Ator de 'Crepúsculo' gasta R$ 747 mil para quitar dívida de 900 pessoas desconhecidas

O ator Michael Sheen, conhecido como Aro Volturi em Crepúsculo, surpreendeu 900 desconhecidos ao quitar suas dívidas sem pedir nada em troca. "Quis expor a injustiça do sistema", afirmou o ator, que não avisou previamente os sortudos.

A doação faz parte do documentário Michael Sheen’s Secret Million Pound Giveaway, em que o ator explica e critica o sistema de compras de dívidas no Reino Unido. Ao todo, o artista gastou 100 mil libras esterlinas (cerca de R$ 747 mil) e comprou quase mil pacotes de dívidas de moradores do País de Gales.

O valor pago por Sheen, no entanto, foi menor do que o dinheiro devido. Na totalidade, as 900 pessoas deviam quase 1 milhão de libras esterlinas (cerca de R$ 7,4 milhão). Além de criticar o sistema, o ator também fez alertas sobre o crescente número de agiotas no Reino Unido.