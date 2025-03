Wagner Moura é um ladrão de drogas em nova série da Apple TV+; ator conta bastidores

Para além dos protagonistas

A relação dos amigos reflete a profundidade dos personagens, que vai além da dupla de protagonistas. Enquanto Manny e Ray tentam se livrar da bagunça causada por um acontecimento ainda no início da história - que vamos evitar contar para não dar spoilers -, os verdadeiros policiais da DEA tentam entender o que está acontecendo na cidade. Afinal, uma guerra entre cartéis foi iniciada.

É nesse âmbito que estão os policiais Kristy Lynne (Marin Ireland) e Mark Nader (Amir Arison) estão inseridos. Além de buscarem quem são os novos traficantes da região, eles precisam lidar com a perda de um colega de trabalho. "Pensei muito sobre o fato de que minha personagem tem muito mais camadas do que aparenta à primeira vista", explica Marin, deixando claro que o espectador deve se surpreender com as cenas em que Kristy aparece.

"Em vez de interpretar alguém que está escondendo algo, pensei que ela simplesmente não sabe mais quem é. Ela chegou ao fundo do poço e nem sabe mais para onde ir. Isso trouxe uma sensação de imprudência para ela - ela não tem mais nada a perder, então pode correr riscos absurdos e fazer o que quiser. Isso a torna quase um animal selvagem, capaz de fazer qualquer coisa", continua.

Se para Kristy o drama é ter perdido tudo, para Mark é tentar se manter fiel à sua forma mais reta de olhar o mundo, seguindo as regras, não importando o quanto isso possa atrasar a sua busca. "Como humanizar esse cara que está atolado na burocracia, lidando com política e que precisa cumprir seu dever? O divertido foi encontrar as pequenas nuances. Ele se preocupa com a personagem da Marin, mesmo estando em conflito com ela. Também tem uma relação engraçada com o parceiro novato, interpretado pelo Will Pullen. Brincar com isso foi muito divertido", explica Amir.

Ele também aponta o cuidado da equipe com detalhes que fizeram muita diferença na hora de compor o personagem. "Peter (Craig) e a Jenny (Gering) adicionaram detalhes que deram uma dimensão maior. Quando entrei no escritório do meu personagem pela primeira vez, vi prêmios e citações na mesa - coisas que nem aparecem na câmera. Isso mostra o cuidado com o mundo que estão criando", diz. "Vi uma citação de um promotor público de 2019 que dizia ‘Coragem Especial’. Pensei: ‘Ok, sou corajoso. Estou aqui desde 2017'. Pequenas coisas assim tornam tudo mais divertido", complementa.