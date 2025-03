'Uma porta-voz dos que não têm para onde ir': Fernanda Montenegro exalta Vitória

Além da atriz, Alan Rocha interpreta o jornalista Fábio Godoy, que também foi entrevistado no programa. "O primeiro contato com as imagens feitas pela Dona Joana me deixou muito emocionado", diz ele.

Paula Fiuza, que assina o roteiro do longa, fala também sobre a escolha de Fernanda Montenegro para o papel, que surgiu da própria Joana da Paz.

"Ela era apaixonada pela dona Fernanda, citava muito Central do Brasil, quando a Dona Fernanda Montenegro foi indicada ao Oscar, ela falava: ‘É uma atriz extraordinária’", explica.

"Eu acho que esse filme é um sobrevivente. Esse filme é a cara da própria Dona Vitória", completa Paula.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais