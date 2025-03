Conheça o cãozinho que deu suporte a Roberta Miranda em entrevista ao Fantástico

Roberta Miranda relembrou momentos difíceis de sua vida em entrevista ao Fantástico exibida neste domingo, 9. Ela apareceu no programa acompanhada de seu cachorro e valorizou a importância do animal em sua vida, especialmente desde que decidiu publicar sua biografia, "Um Lugar Todinho Meu - A História Inspiradora de Roberta Miranda", lançada em dezembro passado.

"O Severino foi um conselho da minha psicóloga, porque escrever esse livro, passar a minha história, foi algo dificílimo. Ele me dá um suporte emocional incrível", explicou.

O cãozinho, da raça Lulu da Pomerânia, tem seu próprio Instagram, com 142 mil seguidores. Roberta costuma postar muitas fotos e vídeos do pet, com banhos, passeios e outras entrevistas em que Severino foi a tiracolo.