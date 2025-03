BNDES aprova financiamento de R$ 32 mi para internacionalização da produtora Conspiração

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) informou nesta segunda-feira, 10, ter aprovado um financiamento de R$ 32 milhões para o plano de internacionalização da produtora Conspiração.

Os recursos serão empregados no financiamento ao desenvolvimento, produção, comercialização e internacionalização de obras audiovisuais, além de investimentos em infraestrutura, com aquisição de equipamentos para melhorar os processos de produção e pós-produção, explicou o banco de fomento.

"O financiamento se dá em um contexto de retomada do apoio do banco ao setor audiovisual, no âmbito do programa BNDES FSA Audiovisual, criado em parceria do BNDES com a Agência Nacional do Cinema (Ancine) com o Ministério da Cultura", apontou o BNDES, em nota distribuída à imprensa.