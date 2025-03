'BBB 25': Thamiris diz ter ficado chateada com reação de João Gabriel após beijo

Na tarde desta segunda-feira, 10, Thamiris relembrou o beijo que trocou com João Gabriel no BBB 25 e comentou sua frustração com a reação do brother no dia seguinte. Em conversa com Maike na área externa da casa, a sister disse que ficou chateada com a postura do goiano após o episódio.

Durante o papo, Maike brincou que descobriu sobre o beijo pelo som no quarto. Thamiris riu, mas lamentou a atitude de João Gabriel depois do acontecimento. "Fiquei chateada com ele depois, porque fui falar com ele e ele agiu... não agiu, mas deixou baixo, quis deixar baixo. Já está fazendo, pô! Não que eu fosse chamá-lo para fazer de novo", comentou a Sister.

Thamiris explicou que tentou conversar com João Gabriel ao perceber que ele havia ficado estranho, mas o brother pediu para que o assunto não fosse discutido. "E na hora, não fui eu que procurei, não, Maike", reforçou a sister.