'BBB 25': Aline e Vinícius brigam com Thamiris e sister descobre voto de amiga; veja o resumo

Após a formação do Paredão, Vinícius procurou Thamiris para conversar e os dois falaram sobre a dinâmica do Pegar ou Largar. O brother disse que Thamiris tentou isentar Aline em ficar chateada com a situação e a sister explicou que sabia dos sentimentos e respeitou o momento.

Vinícius ainda mencionou que Thamiris se contradiz ao dizer que as pessoas não procuram saber como ela está em situações difíceis, e afirmou que não é uma dessas pessoas. No momento da conversa, Aline fala que ela e o amigo deixaram de votar em Thamiris para que a nutricionista não fosse ao Paredão com a irmã, Camilla, e que a nutricionista não teve a mesma consideração ao puxá-la ao Paredão ao lado do amigo.

Aline diz a Thamires para não falar com ela

O clima esquenta e Aline pede a Vinícius para evitar mencionar seu nome em conversa com Thamiris. "Eu não tenho nada para falar com essa garota. Eu quero que ela tire meu nome da boca. Para mim, a máscara dela já estava caindo, e só ficou mais claro ainda. Eu não quero discutir com ela (...) meu assunto com ela já acabou", diz a baiana.

Aline aconselha Vinícis no Quarto Anos 50

No Quarto Anos 50, Aline aconselha Vinicius a se poupar de discussões com Thamiris na casa. A sister disse que já se desgastou muito e que é perda de tempo conversar com quem pede desculpas e dá punhaladas. "Evite, porque a qualquer momento as pessoas ficam usando isso contra a gente mesmo. Se poupe."