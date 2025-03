No 'BBB 25', Daniele Hypolito atende o Big Fone e poderá mudar os rumos do Paredão

Daniele Hypolito atendeu o Big Fone neste domingo, 9, e poderá mudar os rumos da formação do Paredão do programa BBB 25.

O Big Fone faz desta vez que o participante do programa seja levado à "loja misteriosa". Com isso, ele pode escolher um entre seis poderes especiais que alteram a dinâmica do jogo.

O telefone do reality interrompeu a programação da Globo e tocou entre os programas Viver Sertanejo e o Esporte Espetacular.