Karla Sofía Gascón reflete sobre controvérsias: 'Contemplei o impensável'

Ela também disse querer usar o que aconteceu para refletir sobre saúde mental.

"Neste último episódio, o mais falado e mais exposto da minha vida, várias contas falsas foram criadas em meu nome para aumentar a dor e a confusão. Acusações absurdas e até delirantes foram lançadas contra mim, o que feriu profundamente meu espírito. As coisas escalaram a um ponto, e tão rápido, que eu não conseguia nem respirar", escreveu a atriz.

Karla ainda refletiu sobre ter retratado uma mulher trans no cinema - ela foi a primeira mulher trans indicada ao prêmio de Melhor Atriz no Oscar - e sua relação com o México. "Não me prendo a nenhuma bandeira política; apenas tento ser um ser humano em constante evolução, com sucessos e fracassos, mas com uma vontade inquebrantável de aprender, ouvir, admitir erros, pedir desculpas e perdoar os outros, assim como me perdoo pela dor desnecessária que causei."