Gene Simmons cobra R$ 72 mil para que fã seja seu assistente em dia de show

Gene Simmons, músico conhecido por seu trabalho como baixista e vocalista da banda Kiss, vende uma experiência para que fãs trabalhem um dia como seu assistente nos bastidores de um show pelo valor de US$ 12.495 (o equivalente à cerca de R$ 72 mil pela cotação atual).

Em seu site oficial, o produto é chamado de "The Ultimate Gene Simmons Experience" e indica que "você será o assistente pessoal de Gene Simmons e roadie da banda por um dia".

O valor inclui um baixo autografado e usado num ensaio da banda Kiss, o encontro com o músico e seus companheiros de banda no hotel ou outro local designado, no início do dia, camisa, boné, uma refeição com Simmons, a possibilidade de ajudar a banda a se preparar para o show e participar da checagem de som.