Boninho defende Dourado, diretor do BBB 25: 'Está tentando acertar'

A dinâmica em duplas, anunciada no ano passado, quando Boninho ainda era diretor do reality, é um dos fatores mais criticados da nova edição. Telespectadores reclamam de o programa estar "morno" e sem embates. Dourado assumiu o cargo no início do ano.

O atual diretor, porém, também chegou a ser elogiado nas redes sociais por inovar em novas dinâmicas. Até o momento, ele já incluiu o Freeze, em que os participantes tiveram de ficar congelados, o Quarto Secreto e levou ex-BBBs para formarem uma espécie de "júri" do Sincerão.