Vitória Strada pede desculpa a Diego Hypolito pela dinâmica do resta um no 'BBB 25'

Depois de ter deixado Diego Hypolito ser eliminado da Prova do Líder do Big Brother Brasil 25 antes que a fase de resistência começasse, Vitória Strada pediu desculpas ao ex-ginasta na manhã desta sexta-feira, 7.

Atriz disse que Guilherme a alertou que se ela tivesse tirado um item de Maike, Diego não seria eliminado da prova: "Não me liguei mesmo e depois eu fiquei péssima porque é o tipo de coisa que eu tenho que estar ligada". E tentou se justificar, dizendo que não tinha entendido bem qual era a dinâmica da prova. Chateado, Diego apenas disse: "Tá bom."

"Uma droga quando a gente comete uns erros assim, não tem como voltar atrás", refletiu Vitória. Mais cedo, em conversa com a irmã Daniele Hypolito, Diego lamentou a atitude de Vitória: "Eu acho que não sou então um aliado da Vitória. Ela tinha a chance de me deixar na prova e optou por não deixar", disse. Daniele aconselhou-o a conversar com a atriz.