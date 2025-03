'Uma Advogada Brilhante' brinca sobre machismo com humor e competência

Ele conta que houve uma preocupação central em não cair no estereótipo de personagens femininos caricatos, como fazia no Zorra Total. O objetivo era que essa mulher fosse crível, para que o protagonista se enxergasse no universo feminino e sentisse essa vivência de forma profunda.

CONSTRUÇÃO

"A construção da Michelle passou também pelo figurino. A Ale tem um senso estético forte e ajudou a criar essa ‘mulher violão’. Tudo foi pensado para compor uma personagem impactante", diz. "O desafio é que já sou um ator naturalmente expressivo e caricato. Então, quando estava de Michelle, precisava fazer menos. O personagem já era grande por si só, e eu queria garantir que a interpretação fosse respeitosa."

Hassum disse que, no início, bateu uma preocupação com a proposta do filme - além da cutucada no machismo, mostrar a visão da mulher sobre preconceitos do dia a dia e ainda ter o comediante ali, vestido de mulher, sem ser uma pessoa que vive isso na pele todos os dias.

Já Ale mostra uma tranquilidade serena no rosto. Nunca ficou preocupada com qualquer reação. Confia no filme que fez, entende que alcançou a proposta e mostra orgulho do trabalho. "Nunca tive medo porque sabia que o filme não fazia deboche do homem vestido de mulher. O humor está na experiência do protagonista ao viver na pele o que as mulheres passam diariamente", diz.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.