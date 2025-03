Noite e madrugada do 'BBB 25' têm Prova do Líder, troca de quarto e conversa sobre alianças

Ida ao Quarto Anos 50

Vitória Strada saiu do Quarto do Líder na tarde de quinta, 6, e não retornou ao Quarto Nordeste, onde ficava anteriormente com Thamiris e Gracyanne. Ela optou por dormir no Quarto Anos 50.

Daniele Hypólito também retornou ao cômodo: "Eu voltei para o [Quarto Anos] 50, quer vocês queiram quer não."

Gracyanne e Thamiris citam Aline

As sisters comentaram sobre os recentes embates de Aline com outros participantes da casa. O motivo foi que Thamiris escolheu Vinícius (e Guilherme) para dormirem do lado de fora da casa durante a dinâmica do Pegar ou Guardar, o que desagradou a policial.

"Quando ela foi mandada direto para o paredão ela não teve essa reação", comentou Gracyanne.