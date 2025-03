Millie Bobby Brown vem ao Brasil lançar novo filme da Netflix

A Netflix divulgou nesta sexta-feira, 7, que a atriz Millie Bobby Brown e os diretores Joe e Anthony Russo vêm ao Brasil para o lançamento de The Electric State, novo filme original da plataforma. Os três desembarcam em São Paulo na próxima semana, e vão participar de um evento com fãs e convidados que promete misturar carnaval e o mundo retrofuturista do longa-metragem.

De acordo com a plataforma, o evento marcado para 14 de março, o dia de estreia do filme, terá um trio elétrico e "abadá, confete e música para fechar com o carnaval com chave de ouro".

Ainda não há maiores detalhes sobre a festa, mas o streaming deve divulgar em breve como será a distribuição de ingressos.