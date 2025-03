Karla Sofía Gascón, de 'Emília Pérez', parabeniza Brasil e 'Ainda Estou Aqui' por Oscar

Em eventos que antecederam a premiação, era possível ver as duas conversando e em clima amigável. No entanto, tudo mudou quando a atriz espanhola veio ao Brasil e afirmou que a equipe de Fernanda Torres estava trabalhando para destruir sua imagem. Após críticas, ela voltou atrás e negou as acusações.

Além disso, Karla Sofía Gascón também foi alvo de críticas após internautas resgatarem falas controversas em suas redes sociais.

Em 2020, ela fez comentários sobre George Floyd, homem negro que foi morto por um policial branco em uma abordagem nos Estados Unidos. O policial, Derek Chauvin, ajoelhou sobre o pescoço da vítima, após ela supostamente usar uma nota falsificada em um mercado.

"Eu realmente acredito que poucas pessoas se importaram com George Floyd, um viciado em drogas e um traficante, mas sua morte serviu para destacar mais uma vez que há aqueles que ainda consideram os negros como macacos sem direitos e aqueles que consideram que policiais sejam assassinos. Tudo errado", escreveu no X (antigo Twitter). A morte de Floyd impulsionou o movimento Black Lives Matter.

Além disso, usuários também acusaram Karla de intolerância religiosa. Em 2020, ela comentou sobre o ataque terrorista que aconteceu em Nice, na França, no qual três pessoas foram esfaqueadas e uma foi decapitada. "Novo atentado na França, decapitados em Nice por um desses retardados de Alá. Quantas vezes teremos que expulsar esses energúmenos da Europa até nos darmos conta de que sua religião é incompatível com os valores ocidentais?"

Em 2016, ela chamou o islã de "viveiro infeccioso para a humanidade que precisa urgentemente ser curado". No ano de 2021, a atriz questionou a presença de muçulmanos na Espanha e escreveu: "É só impressão minha, ou há cada vez mais muçulmanos na Espanha? Toda vez que vou buscar minha filha na escola, já há mais mulheres com cabelos cobertos e as saias abaixadas até os calcanhares. Talvez, no ano que vem, em vez de inglês, tenhamos que ensinar árabe... e comer cordeiros."