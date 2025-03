Gene Hackman: polícia investiga imagens 'assustadoras' na cena da morte

A polícia de Santa Fé, Novo México, está analisando as câmeras corporais dos dez agentes que atenderam ao chamado na casa do ator Gene Hackman e da pianista Betsy Arakawa, encontrados mortos no dia 26 de fevereiro. Segundo a CNN, as imagens podem ser divulgadas em breve, após a conclusão das análises, e ajudam as autoridades a entenderem até que ponto a propriedade estava isolada e em segurança.

No momento, os policiais tentam estabelecer as circunstâncias da morte e esclarecer alguns fatos que continuam confusos ou conflitantes. A varredura no material - considerado "assustador" segundo o jornal britânico The Mirror - serve para garantir que nenhum detalhe que possa ser importante para o caso tenha passado despercebido durante as investigações.

O que se sabe do caso Gene Hackman