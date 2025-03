Camila Pitanga revela que está 'há 4 horas tentando' deixar Paris após bomba ser encontrada

A atriz Camila Pitanga revelou nesta sexta-feira, 7, que está tendo dificuldades para deixar Paris em direção ao Festival Regards d’Ailleurs, evento cinematográfico que ocorre em Dreux. O motivo? Uma bomba da Segunda Guerra Mundial foi encontrada nos trilhos do trem que conectam as cidades francesas.

"Nós estamos há quatro horas tentando sair de Paris para chegar ao festival. Não sei se vocês viram nas notícias, mas encontraram uma bomba na Gare du Nord [estação de metrô]. A gente está, justamente, no ponto de saída para a cidade do festival d’Ailleurs", explicou a atriz em seu perfil do Instagram.

Ao lado dela estavam o namorado, o professor de filosofia Patrick Pessoa, e o pai, o ator e cantor Antonio Pitanga. A atriz brasileira mostrou o trânsito da capital francesa e mostrou a alta quantidade de viaturas de polícia nas ruas. Para evitar o local da confusão, o grupo optou por pegar um carro e ir até Dreux.