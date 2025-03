'BBB 25': Após 9 horas de prova, Maike é o novo líder

Após mais de 9 horas de disputa intensa, Maike garantiu sua segunda liderança no jogo ao vencer Renata na Prova do Líder do BBB 25. Com muita concentração e resistência, ele superou os desafios da prova e conquistou novamente o posto mais cobiçado da semana nesta sexta-feira,7.

Renata, que buscava sua primeira liderança, lutou até o final, mas não conseguiu superar Maike na prova que exigia resistência e agilidade.

Agora, com o poder em mãos, Maike tem a chance de movimentar ainda mais o jogo. Ele poderá indicar cinco brothers para a Mira do Líder e um participante diretamente ao Paredão, além de aproveitar as regalias do quarto do Líder e da cozinha Vip da casa.