Vitória diz que sugeriu selinho em Vinícius em festa do 'BBB 25'

A atriz Vitória Strada ganhou uma Festa do Líder especial nesta quarta-feira, 5, no BBB 25. A celebração vai contar até com uma cena em que a atriz será a protagonista e atuará com outros brothers.

Enquanto se arrumava para a festa, Vitória comentou com Diego Hypolito sobre a cena e disse ter sugerido que ela e Vinícius dessem um selinho. O brother interpretará o par romântico da atriz.

O ex-ginasta afirmou que Vinícius "ficou ansioso" e "com cara de desesperado" com a fala de Vitória. "O Daniel [Rocha] sabe que é brincadeira", disse a atriz sobre seu namorado.