No 'BBB 25', Guilherme declara que seu foco é no Quarto Nordeste: 'Até eles acabarem'

Já Guilherme demonstrou incômodo com a falta de enfrentamentos diretos. "O que me incomoda é quando alguém evita um embate. Chegar e dizer que eu não era uma opção de voto não faz sentido para mim", argumentou.

Alvo no Quarto Nordeste

A conversa seguiu com Vinícius questionando a estratégia de Thamiris e mencionando a participação de dona Vilma no jogo. "O Paredão é feito só com dona Vilma? Se alguém botar dona Vilma no Paredão, ela vai votar em quem? Em Gracyanne?", provocou o brother.

Foi nesse momento que Guilherme reforçou sua posição no jogo, deixando claro que sua prioridade é eliminar os integrantes do Quarto Nordeste. "Para mim está muito claro que, às vezes, conversar não quer dizer que resolveu, ou que não vou mais votar em você. Porque, para mim, meu foco continua sendo o Quarto Nordeste, até eles acabarem", disparou.