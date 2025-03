Fernanda Torres enaltece carregador do seu boneco gigante de Olinda

O carregador de bonecos gigantes destacou ainda a visibilidade que a homenagem trouxe. "Já fui para a Globo, SBT. Todos os canais por causa do boneco dela. Estou extravasado, no limite, mas estou aqui firme e forte até o fim para prestigiar ela. A [nossa] ganhadora do Oscar", completou.

A presença de bonecos gigantes é uma das marcas do carnaval de Olinda, que todos os anos homenageia figuras icônicas da cultura brasileira. O modelo escolhido para homenagear Torres remeteu a sua roupa e seu prêmio de Melhor Atriz de Drama no Globo de Ouro deste ano, por Ainda Estou Aqui, filme vencedor do primeiro Oscar brasileiro.