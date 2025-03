'Esperei muito por esse dia', diz Preta Gil ao entrar no mar pela primeira vez após alta médica

A cantora Preta Gil emocionou a internet ao realizar o seu primeiro mergulho no mar após receber alta do seu tratamento contra o câncer. O momento foi filmado e postado no perfil do Instagram da artista nesta quarta-feira, 5, e mostra Preta visivelmente emocionada.

"Foi melhor do que eu sonhei! Fui liberada pelos médicos a dar um mergulho no mar, e hoje finalmente aconteceu!", escreveu na postagem. No vídeo, Preta é auxiliada por sua família na hora de entrar na água. Eles estavam em uma praia de Salvador, na Bahia.

"Eu pedi uma autorização dos meus médicos para dar um mergulho. Tem uma cicatriz no bumbum muito grande e os pontos abriram, como eu já contei, mas estão fechando. Ainda estão em fase de cicatrização", explicou na publicação.