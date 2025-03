'BBB 25': Thamiris e João Gabriel se beijam, movimentam edredom e web acusa sister de assédio

A festa da líder Vitória Strada movimentou a casa nesta quarta, 5. Thamiris e João Gabriel foram vistos aos beijos no edredom no BBB 25 durante a madrugada. Entretanto, nas redes sociais, internautas apontaram que o brother estava bêbado e que ele estaria dormindo durante o momento.

Na conta oficial do Big Brother Brasil no X, antigo Twitter, o momento do beijo embaixo do edredom foi registrado e divulgado.

Usuários da rede social comentaram que João Gabriel parecia estar "desacordado". "Ele estava dormindo porque estava bêbado", mencionou uma. Outros pediram pela expulsão da sister.