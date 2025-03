'BBB 25': Antes de beijo com Thamiris, mãe de João Gabriel elogiou 'nora' fora da casa

A relação entre João Gabriel e Thamiris no BBB 25 movimentou o jogo, mas fora do reality o brother já tinha alguém especial. Antes do beijo entre os dois, sua mãe, Marcia Siqueira, elogiou a jovem com quem ele se relacionava fora da casa e falou sobre a postura do filho no programa.

Em entrevista exclusiva ao Gshow, Marcia afirmou que o affair de João Gabriel acompanhava o programa e que os dois tinham uma relação baseada em confiança. "Desde o início do programa, todos os brothers souberam desse relacionamento. Eles têm uma boa relação, conversaram muito antes dele entrar", declarou.

Ela também garantiu que a jovem não se preocupava com a aproximação do brother com outras sisters. "Ela está tranquila quanto ao comportamento do João Gabriel na casa", disse.