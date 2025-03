Eliminada do 'BBB 25', Camilla comenta sobre ser a 'vilã' da edição e diz não ser agressiva

Camilla, última eliminada do BBB 25, falou sobre seu embate com Vitória Strada durante o Bate-Papo BBB desta terça, 4, e reafirmou que foi chamada de "agressiva". A trancista também comentou sobre ser a "vilã da edição".

Em conversa com Gil do Vigor e Ceci Ribeiro, ela reagiu aos vídeos em que fala de Vitória. Eliminada com 94,67% de rejeição, Camilla desabafou: "Eu posso validar o sentimento dela por ter sido chamada de egoísta, mas e o meu sentimento de ter sido chamada de agressiva? Eu sabia que se eu não soubesse falar eu poderia me tornar a vilã da edição, e eu não queria isso."

Gil do Vigor explicou que Vitória não utilizou a palavra "agressiva" durante a discussão. Camilla rebateu que: "não é sobre falar. [É sobre] como eu me senti."