BBB 25: Vitória Strada Se vê sem aliados e avalia mudança de grupo

Ainda no Apê do Líder, Vitória perguntou a Diego como os brothers interpretaram a saída de Camilla. O ginasta avaliou que o grupo rival deve reforçar suas alianças.

Vitória acredita que sua relação com a trancista contribuiu para a eliminação. Diego concordou e ressaltou a importância da atriz no jogo. "Você foi pauta do Paredão de agora. Você é uma protagonista", afirmou. "Suas decisões podem ser muito favoráveis a você, mas também podem ser muito negativas", completou.

Mudanças no jogo

Vitória e Diego conversaram também sobre o fechamento de um dos quartos da casa. A sister questionou como isso poderia afetar a dinâmica do jogo. "Como é que vai ser agora com esse quarto fechando? Que loucura", disse.

Diego respondeu que a situação pode gerar conflitos, enquanto Vitória mencionou que Guilherme já se posicionou contra mudanças. "Gui já falou que não quer mudar grupo nenhum", afirmou. O ginasta tranquilizou a atriz e brincou: "Você é a única aceita".

Com a eliminação de Camilla, que saiu do programa nesta terça-feira, 4, com 94,67% dos votos, Guilherme e Diego discutiram o futuro de Vitória no jogo. Eles reforçaram que a decisão sobre mudar de grupo cabe a ela.