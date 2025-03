Preta Gil ganha homenagem em bloco de Ludmilla no Rio e agradece: 'Fiquei emocionada'

A cantora Preta Gil ganhou uma homenagem especial de Ludmilla nesta terça-feira, 4, no Rio de Janeiro. Preta, que realiza um tratamento contra um câncer no intestino, está afastada das apresentações de carnaval.

"O Bloco da Preta Gil, esse ano, não vai passar por aqui, mas a Preta é uma pessoa muito importante para mim tanto na vida pessoal quanto na vida artística", disse Ludmilla em cima do trio do Fervo da Lud. A artista usou uma camiseta com a foto de Preta no bloco.

"Eu amo muito ela e eu quero que, daqui, nós mandemos todas as energias positivas para ela se recuperar da melhor maneira possível", afirmou. A cantora também relembrou que se encontrou com Preta pela primeira vez na rua onde realizou o Bloco da Lud. "Eu te amo. Nós te amamos. Receba essa homenagem."