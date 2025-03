Fofocas de Seu Fifi agitam o 'BBB 25' e Vitória pensa em mudar de quarto

Após o Sincerão, Eva comentou sobre o apelido "As Renatas" que ela e Renata receberam na casa. A dançarina reforçou que ela e a amiga são distintas e que fica incomodada com o apelido.

Fofocas do RoBBB Seu Fifi

No Quarto Nordeste, Thamiris comentou sobre as fofocas reveladas por Seu Fifi na dinâmica do Sincerão e Camilla avaliou que a irmã ter chamado Vitória Strada de "egoista" e "idiota" não foi tão grave. A trancista ainda avaliou o resultado do Paredão como reflexo do comportamento do grupo na casa e aconselhou a irmã a se manter fiel a sua personalidade independente do resultado nesta terça-feira, 4.

Sisters entram no alvo

Na área externa, Eva revela que criou um ranço de Thamiris. A dançarina fala que trocava votos com a sister, mas não tinha problemas diretos com ela, e depois da dinâmica isso mudou. Vilma também participa da conversa e cita Daniele Hypolito. A estudante de nutrição afirma que a ex-atleta é "sonsa" e que fica "babando ovo" de outra participante da casa.

Relacionamentos na casa