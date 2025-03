Ex de Cristiano Ronaldo e Tom Brady, Irina Shayk estreia no carnaval do Rio e compartilha fotos

A top model russa Irina Shayk fez sua estreia no Carnaval do Rio na madrugada desta terça-feira, 4, desfilando pela Beija-Flor de Nilópolis. A modelo, conhecida por sua carreira internacional e por relacionamentos com celebridades como Cristiano Ronaldo, Bradley Cooper e Tom Brady, compartilhou um álbum de fotos para registrar o momento e agradecer a recepção calorosa dos brasileiros.

"Me belisca, isso é um sonho! Eu não acredito que isso é real... Brasil, muito obrigado pelo amor que você me deu! Rio, você tem sido mágico! Brasil, estou obcecada por você", escreveu a modelo.

A vinda de Irina ao Brasil também acontece em meio a rumores sobre um possível reencontro com Tom Brady. De acordo com o portal Page Six, os dois teriam reatado o relacionamento mais de um ano após o término e estariam planejando uma viagem juntos para o réveillon de 2025. Segundo fontes, eles seguem mantendo contato e estão abertos a retomar o romance.