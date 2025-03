Revoltados com 'Emilia Pérez', mexicanos celebram o Oscar do Brasil: 'Ganhou o cinema'

A vitória de Ainda Estou Aqui no Oscar 2025 foi celebrada não só no Brasil, mas também no México. Os mexicanos, que se sentiram desrespeitados pelo filme Emilia Pérez, comemoraram a vitória do Brasil na categoria de Melhor Filme Internacional. Apesar de se passar no México, Emilia Pérez concorreu pela França, país do diretor Jacques Audiard e também onde foi filmada a maior parte da trama.

Conhecido por falar de filmes e séries nas redes sociais, o ator, comediante e influenciador mexicano Javier Ibarreche postou uma foto celebrando a vitória de Ainda Estou Aqui para seus mais de 1,3 milhão de seguidores. "Ganhou o Brasil! Ganhou o cinema", escreveu Ibarreche.

Curiosamente, o post do influenciador mexicano celebrando a vitória do Brasil no Oscar foi curtido por Paulina Gomez Fernandez, uma das filhas de Roberto Gomez Bolaños, criador e intérprete do Chaves, série de absoluto sucesso no Brasil. Javier Ibarreche estava em Los Angeles para o Oscar e conduziu entrevistas no tapete vermelho.