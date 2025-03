Oscar 2025: Adrien Brody vence como melhor ator por 'O Brutalista'

Oscar em 2003

O auge de sua carreira até então havia sido como protagonista do filme O Pianista, de Roman Polanski, onde viveu um músico polonês e judeu que sofreu com a perseguição do nazismo na primeira metade do século 20. Consta que desenvolveu depressão e distúrbios alimentares por conta das gravações do longa.

Após ganhar o Oscar, porém, teria recebido apenas papéis sem tanto impacto, o que fez com que ficasse sem trabalhar por cerca de um ano. Nos anos seguintes, fez alguns filmes mais conhecidos, como King Kong (2005) e alguns de Wes Anderson, como Grande Hotel Budapeste (2014) e Asteroid City (2023). Voltou com força aos holofotes graças a O Brutalista.

Os indicados ao Oscar de Melhor Ator em 2025

Adrien Brody, O Brutalista

Timothée Chalamet, Um Completo Desconhecido